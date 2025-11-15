Bayraktar TB3, Kısa Pistten İniş Kalkış Yaptı ve Mühimmat Testlerini Başarıyla Tamamladı
Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yaparak tarihi bir başarı elde etti. ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefleri tam isabetle vurdu.
Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Siha, mühimmat testlerine bir yenisini daha ekledi. TB3 Siha, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından BayraktarTB3 3 x MAM-L TV/IIR Mühimmat Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test ifaderi ile paylaştı.
Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci ise "MAM-L IIR her zaman göreve hazır! Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL