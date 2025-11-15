Haberler

Bayraktar TB3, Kısa Pistten İniş Kalkış Yaptı ve Mühimmat Testlerini Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yaparak tarihi bir başarı elde etti. ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefleri tam isabetle vurdu.

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-L IIR mühimmatı ile gerçekleştirdiği 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Siha, mühimmat testlerine bir yenisini daha ekledi. TB3 Siha, ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L IIR mühimmatı ile havalandı. Bayraktar TB3 SİHA 3 atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Test görüntüsünü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından BayraktarTB3 3 x MAM-L TV/IIR Mühimmat Atış Testi 3 x MAM-L TV/IIR Munition Firing Test ifaderi ile paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat Ekinci ise "MAM-L IIR her zaman göreve hazır! Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
