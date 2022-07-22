Bayraklılı Öğrenciden Harvard Başarısı

Bayraklı Belediyesi Gençlik Meclisi Üyesi Gülsün Yaz Soydan, Harvard Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından yılda bir kez düzenlenen Makale Yarışması'nda birinci oldu. "Ülkenizdeki Kadın Sorunları" başlığıyla tek kategoride açılan yarışmada "Beni Koru" makalesiyle Türkiye'deki kadın cinayetlerini ele alan Soydan, birincilik sertifikasını Belediye Başkanı Serdar Sandal'a getirdi. Başkan Sandal " Bayraklı, başarılı gençleriyle fark yaratıyor. Desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nin, Mezunlar Derneği aracılığıyla 2015'ten bu yana düzenlediği Makale Yarışması'nda, birincilik bu kez Türkiye'ye geldi! Bayraklı Gençlik Meclisi Üyesi, lise son sınıf öğrencisi Gülsün Yaz Soydan, "Ülkenizdeki Kadın Sorunları" kategorisinde açılan yarışmada, Türkiye'deki kadın cinayetlerini makalesine taşıdı. Konuyu hukuksal ve toplumsal farkındalık açısından irdeleyen Soydan, "Beni Koru" başlıklı makalesi ile binlerce katılımcı arasında zirveye yerleşti. Soydan, elde ettiği başarıyı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile paylaştı.

Daha önce de Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim gören iki öğrenci, katıldıkları bir proje yarışmasında derece elde edip, Harvard Üniversitesi'nde burs alma imkanı kazanmıştı.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı olarak başarılı gençlerimizle fark yaratmaya, örnek olmaya devam ediyoruz. Gençlik Meclisi Üyemiz Gülsün Yaz Soydan'ın Harvard Mezunlar Derneği'nin yarışmasında elde ettiği başarı ailesi kadar bizleri de gururlandırdı. Yürüdüğü bu güzel yolda kendisine her zaman destek olacağız çünkü gelecek, gençlerimizin ve biz Bayraklı'yı gençlerimizin, çocuklarımızın hayalleri üzerine inşa edeceğiz. Başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi.

Gülsün Yaz Soydan "Elde ettiğim başarı hem beni hem ailemi hem de yaşadığım ilçe Bayraklı'yı gururlandırdı. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Serdar Sandal'a teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel