Bayraklı Zabıtası Bayram Denetiminde

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan iş yeri sahipleri uyarıldı. Başkan Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapması için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla yapılan denetimler kapsamında son olarak tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. Gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, ürünlerin üretim koşullarını, üretim yerlerinin temizliğini, depolama şartlarını, gramajını ve işletmelerin yasal belgelerini kontrol etti. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca sıklaştırdık. Ekiplerimiz gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerimizi denetliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın hijyenik ortamda üretilen ürünleri güvenle satın almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.