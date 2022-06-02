Bayraklı'nın Üreten Kadınları El Emeklerini Sergiledi - Haberler

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan beceri ve hobi kurslarına sezon boyunca katılan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkardı. Bayraklı sahilinde açılan sergi, vatandaşların da ilgisini çekti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru sergisini mutlaka ziyaret edin. Ürünlerden satın alarak, kadınlarımızın ev ekonomilerine de katkıda bulunabilirsiniz" dedi.

Bayraklı'nın üreten kadınları yıl boyunca kurslarda ürettikleri takı-tasarım ve ev aksesuarları dönem sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Bayraklı sahilinde açılan ve iki gün sürecek sergi, dans gösterisi ile başladı.

27 branşta, bin 152 kadının katılımıyla açılan kurslarda üretilen el emeği ürünler vatandaşlarla buluşturuldu, açılış kurdelesi birlikte kesildi. Açılışa, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı da katıldı.

"YENİ BİR BAYRAKLI HAYAL EDİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınların, gençlerin ve çocukların üretim süreçlerine daha çok katıldığı, sosyal yaşamda daha çok yer aldığı bir Bayraklı'yı birlikte kuruyoruz. O nedenle İzmir'in kalbi Bayraklı diyoruz. Kurslarımızı her dönem geliştirerek açacağız ve el emeğini baş tacı edeceğiz" dedi.

"EV EKONOMİLERİNE DESTEK SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnan ise "Amacımız Bayraklı'da her ailemize ulaşarak ev ekonomilerine katkı sunmak. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlarımızın bu sürece dahil olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Açtığımız kurslarda bize desteklerini esirgemeyen Başkanımız Serdar Sandal ve tüm belediye çalışanlarına, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel