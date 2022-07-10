Bayraklı'nın İlk 'Kitap Kafe'si Hizmete Girdi: Kitap Okuyana Çay Ücretsiz - Haberler

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Bayraklı'nın İlk 'Kitap Kafe'si Hizmete Girdi: Kitap Okuyana Çay Ücretsiz

ANKA - Yerel
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Vatandaşların kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Değirmen Kafe’yi ‘Kitap Kafe’ olarak yeniden tasarladı. Tesis içerisinde yüzlerce farklı kitabın bulunduğu bir kitaplık ve okuma alanları oluşturuldu. Başkan Sandal, “Vatandaşlarımızı kitap okuma alışkanlığına teşvik etmek için Kitap Kafe uygulamamızı hayata geçirdik. Şimdi sayısını artıracağız” dedi.

Vatandaşların kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Değirmen Kafe'yi 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarladı. Tesis içerisinde yüzlerce farklı kitabın bulunduğu bir kitaplık ve okuma alanları oluşturuldu. Başkan Sandal, "Vatandaşlarımızı kitap okuma alışkanlığına teşvik etmek için Kitap Kafe uygulamamızı hayata geçirdik. Şimdi sayısını artıracağız" dedi.

Bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryaları 'Kitap Kafe'lere dönüştürmeyi, bu sayede okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, ilk uygulamasını Değirmen Kafe'de yaptı. Vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin iç tarafında bulunan kapalı alan Kitap Kafe olarak yeniden tasarlandı.

KİTAP OKUYANA ÇAY ÜCRETSİZ

Yüzlerce farklı kitap yerleştirildi ve okuma alanları oluşturuldu. Bayramla birlikte kullanıma sunulan Kitap Kafe, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla, Kitap Kafe'yi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti verileceği belirtildi.

"KİTAPSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırmayı ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kitapseverleri teşvik etmek adına hayata geçirdiğimiz projemizi Değirmen Kafe'nin ardından, diğer tesislerimizde de bir bir ilçe sakinlerimizin kullanımına sunacağız ve yaygınlaştıracağız" dedi.

ANKA / Yerel

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