Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' başladı

Bayraklı Belediyesinin, 9 ülkeden 40 öğrencinin katılımıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik Çalıştayı, renkli görüntülerle başladı. Dört gün sürecek çalıştayın ilk gününde, breakdance eğitimleri verildi, dansın tarihçesi anlatıldı. Oturumların son bölümünde, gıda ve enerji tüketiminde yapılan hatalar tartışıldı, beyin fırtınası yapıldı.

Bayraklı Belediyesinin, Avrupa Öğrencileri Derneği (AEGEE) ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı başladı. Organizasyonun ilk gününde Avrupalı gençler, Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelerek düzenlenen atölyelere katıldı. Birinci oturumda break dans yapmayı ve dansın tarihsel sürecini öğrenen öğrenciler, ikinci oturumda ise 'Çevre Dostu Tüketim' konusunu tartıştı. Öğrenciler, sosyal tesisler ve kafelerde yiyecek atıklarının enerjiye dönüştürülmesi ile bu alanlarda enerji tasarrufu yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Gaz salınımının azaltılarak çevre ve doğa dostu projelerin daha fazla desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

20 Temmuz'a kadar sürecek çalıştay çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Bayraklı'ya gelen öğrenciler; kentleşme ve tarım, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir tedarik zinciri, sosyal adalet ve nitelikli eğitim hakkı atölyeleri, döngüsel ve sivil ekonomi eğitimleri atölyeleri ile demokrasi forumuna katılacak. 20 Temmuz'da Bayraklı Sahil'deki Anıl Piyancı Konseri ile sona erecek çalıştay programı ve detaylı bilgiye, belediyenin sosyal medya hesapları, internet sitesi ve 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı'da, Avrupalı gençlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinamizmiyle, gelişmiş vizyonuyla geleceğin Bayraklı'sı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapacağız. Tüm gençlerimizi bu gençlik şölenine bekliyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel