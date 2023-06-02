Bayraklı'da Kurban Satış Yerleri Kura ile Belirlendi

Bayraklı Belediyesi, Doğançay’daki kurban satış yerlerini bu yıl da kura ile belirledi.

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'daki kurban satış yerlerini bu yıl da kura ile belirledi.

Bayraklı Belediyesi, son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da Doğançay Mahallesi'ndeki kurban satış yerlerini kura ile belirledi. Kura sisteminden memnuniyet duyan satıcılar, kura için tüm işlemleri kendileri yaparken, zabıta ekipleri gözlemci oldu. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 53'ü büyükbaş, 32'si küçükbaş olmak üzere toplam 85 kurban satış çadırının tahsisi gerçekleştirildi.

ŞEFFAF VE ADİL SEÇİM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu yıl da zabıta ekiplerimizin denetiminde adil ve şeffaf bir kura çekimi gerçekleştirdik. Türkiye'nin çeşitli illerinden Bayraklı'ya gelen satıcılarımız yine kendi yerlerini kura ile belirledi. Hem satıcılar hem de bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici bir uygulama. Herhangi bir tartışma ortamına maruz kalmadan yerler belirleniyor ve kurbanlık alışverişi gerçekleşiyor" dedi.