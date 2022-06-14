Bayraklı'da kurban satış yerleri için kura çekildi

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'daki kurban satış yerlerini bu yıl da kura ile belirledi.

Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'ndeki kurban satış yerlerini kura ile belirlediğini bildirdi. Satıcılar kura için tüm işlemleri kendisi yaparken, zabıta ekipleri gözlemci oldu. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 52'si büyükbaş, 30'u küçükbaş olmak üzere toplam 82 kurban satış çadırından 60'ının tahsisi gerçekleştirilirken, 22 büyükbaş hayvan çadırının başvuruları ise devam ediyor.

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, satış alanında her türlü tedbiri alıyor. Satıcılar için sabit tuvalet ve duş taleplerini geçtiğimiz yıl tamamlayan belediye ekipleri, yolları ve çadırların çatı aralıklarını da genişletti. Yetkililer, su ve elektrik ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için satıcılardan ihtiyaç olmayan durumlarda kullanımlarına dikkat etmelerini istedi. Öte yandan Bayraklı Belediyesinin; fen işleri, zabıta, veteriner, temizlik işleri müdürlüklerinden oluşacak ekipler, 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı süresi boyunca da alanda görev yapacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi son 3 yılda olduğu gibi bu yıl da zabıta ekiplerimizin denetiminde adil ve şeffaf bir şekilde satıcılarımızın kendi yerlerini kura ile belirlediği kurban satış alanlarının tahsisi gerçekleştirildi. Bu uygulama hem satıcılar hem de bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici. Herhangi bir tartışma ortamına maruz kalmadan yerler belirleniyor" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel