Bayraklı'da 2 Yılda 41 İhale Elektronik Olarak Yapıldı - Haberler

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Bayraklı'da 2 Yılda 41 İhale Elektronik Olarak Yapıldı

ANKA - Yerel
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Bayraklı'da 2 Yılda 41 İhale Elektronik Olarak Yapıldı

Bayraklı Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektronik ortamda yaptı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal demokrat yönetim anlayışımız gereği, göreve geldiğimizde tüm ihalelerimizi tek birimde topladık. İhaleleri canlı yayınlamaya başladık ve sonrasında elektronik ortama taşıdık. Böylece ihale düzeninde rekabet ortamını artırıp, firmalar arasında adaleti sağlayarak kamu kaynaklarını da koruduk” dedi.dedi.

Bayraklı Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektronik ortamda yaptı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal demokrat yönetim anlayışımız gereği, göreve geldiğimizde tüm ihalelerimizi tek birimde topladık. İhaleleri canlı yayınlamaya başladık ve sonrasında elektronik ortama taşıdık. Böylece ihale düzeninde rekabet ortamını artırıp, firmalar arasında adaleti sağlayarak kamu kaynaklarını da koruduk" dedi.

Bayraklı Belediyesi ihale sisteminde adil rekabet ortamını sağlamak için 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından bünyesinde İhale Birimi kurdu. Tüm ihaleler tek merkezde toplanırken, canlı yayınlanan ihaleler ile kamu kaynakları korunarak israf engellendi. 2021 yılı itibariyle de elektronik ihale sistemine geçildi. İhaleye giren firmaların birbirini görmediği, tekliflerin dijital ortamda toplandığı ve adil rekabetin sağlandığı sistem kapsamında, son iki yılda 41 e-ihale yapıldı. Böylece ihaleler daha şeffaf hale getirildi.

"ŞEFFAF VE ADİL BİR DÜZEN KURDUK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Göreve geldiğimizde her müdürlük kendi ihalesini yaparken, kurduğumuz İhale Birimi sayesinde tüm ihaleleri tek merkezde topladık ve tasarruf sağladık. Sonrasında ihaleleri canlı yayınlayarak adil bir düzen oluşturduk. 2021 yılı itibarıyla da e- ihale yöntemine geçtik ve bu şekilde 41 ihale gerçekleştirdik. Firmalar arası rekabeti artırarak kamu kaynaklarını koruduk. Yönetim anlayışımız gereği adil bir düzen sağladık ve bunu sürdüreceğiz. Herkese örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

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