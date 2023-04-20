Bayraklı'da bayram coşkusu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Sandal, tüm çalışanların maaşlarının, bayram ve 1 Mayıs ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldığını söyledi. Sandal, "Biz büyük bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz. Bizim önceliğimiz her zaman alın teriyle hizmet üreten çalışanlarımızdır" dedi.

Belediyenin ana hizmet binası bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Demokrat Parti Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Emin Erener, Saadet Partisi Bayraklı İlçe Başkanı İzzet Kırlı, Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Ersin Ketenci, TÜMBELSEN 2 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Sevim Altındağ, Belediye İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Etkinlikte çalışanlar davul, zurna eşliğinde halaylar çekti.

"Çalışanımızın yanındayız"

Törende konuşan Başkan Serdar Sandal, "Bizi diğer belediyelerden ayıran özelliğimiz, tüm zorlu şartlarda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız. Bunu pandemide ve depremde yaşadık. Tüm çalışanlarımızla ve bütün gücümüzle sahada birlik içindeydik. Bu çalışanlarla birlikte Bayraklı'ya hizmet etmek bana gurur veriyor, güç veriyor. Biz büyük bir aileyiz ve bu birliğimizi daima sürdüreceğiz. Huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeniz için tüm çalışanlarımızın maaşlarını bayram ikramiyelerini ve 1 Mayıs ikramiyelerini hesaplara yatırdık. Güzel günlerde harcayın. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, birleşerek ve büyüyerek birliğimizi sürdüreceğiz. Emeğin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu. Birlik ve beraberlik mesajları veren sendika temsilcileri de işçilerin haklarının korunması ve savunulmasında dayanışma içinde hep birlikte emek mücadelesini sürdüreceklerini belirterek tüm çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - İZMİR