Bayraklı'da 4 yılda 79 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Sosyal yardımlarla her yıl binlerce ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren Bayraklı Belediyesi, yardımseverlerin destekleriyle temin edilen tekerlekli sandalyeleri de sahiplerine ulaştırdı. 4 yılda 15'i akülü toplam 79 tekerlekli sandalye dağıtıldı. Başkan Serdar Sandal, "Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve iyi günde de kötü günde de her zaman ailemizin yanındayız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını artırdı. Tüm mahallelerde kıyafetten gıdaya; ev eşyasından ve yakacağa kadar destek çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyelerini de ulaştırdı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerel seçimlerden bu yana 15'i akülü olmak üzere 79 tekerlekli sandalyeyi vatandaşlara teslim etti. Sosyal destek çalışmaları vatandaşlarda da memnuniyet oluşturdu.

"Ailemizin her zaman yanındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve iyi günde de kötü günde de ailemizin yanındayız. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gün geçtikçe zorlaşıyor. Bayraklı Belediyesi olarak toplumun her kesimine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu bizim için her şeye değer" diye konuştu. - İZMİR