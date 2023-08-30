Bayraklı'da 30 Ağustos, Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü Bayraklı’da da ilk günkü coşkuyla kutlandı. Bayraklı tek yürek oldu, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Türk milletinin bağımsızlığa giden yoldaki en büyük zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılı kutlu olsun” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Bayraklı'da da ilk günkü coşkuyla kutlandı. Bayraklı tek yürek oldu, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türk milletinin bağımsızlığa giden yoldaki en büyük zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği kapsamında Bayraklı'da çelenk töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu girişindeki Atatürk Anıtı'nda genci yaşlısı yüzlerce kişi bir araya geldi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ata'nın huzuruna çelenkler sunuldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen bir milletin zaferidir 30 Ağustos! Büyük zaferin 101'inci yılında özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilanı, kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu bu büyük zaferimizi milletçe birlik ve beraberlik içinde; ilk günkü gurur ve coşkuyla yaşıyoruz" diye konuştu.