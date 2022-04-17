Bayraklı'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan coşkusunu bu yıl da sokaklara taşıyacak olan Bayraklı Belediyesi, ilçenin 15 farklı mahallesinde etkinlik alanları oluşturacak. Hafta boyunca jonglör, palyaço, illüzyon ve orta oyunu gösterileri çocuklarla buluşacak. 23 Nisan Cumartesi ise Bayraklı sahilinde, binlerce çocuğun katılımıyla kutlama yapılacak. Başkan Serdar Sandal, "Atamızın çocuklara armağanı 23 Nisan'ı, tüm sokaklarımızda şenlik havasında kutlayacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü, hafta boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacak. İlçenin 15 farklı mahallesinde kurulacak olan sahnelerde, jonglör, palyaço, illüzyon ve orta oyunu gösterileri çocuklarla buluşacak. Çocuklara pamuk helva ve patlamış mısır da dağıtılacak. 23 Nisan Cumartesi günü ise bayram coşkusu ikiye katlanacak. Bayraklı sahilinde oluşturulacak dev şenlik alanında, konserler ve gösteriler sergilenecek. Çocuklar için oyun ve eğlence alanları oluşturulacak.

"23 Nisan'ı sokaklarda kutluyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Atamızın dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan'ı tüm mahallelerimizde, coşku içinde kutlamak adına güzel bir program hazırladık. Binlerce çocuğumuzla birlikte, sokaklarda olacağız ve 23 Nisan'a, ulusal egemenliğimize, geleceğimize bir kez daha sahip çıkacağız. Hem mahallelerdeki etkinliklerimize hem de 23 Nisan Cumartesi günü sahildeki şenliğimize herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR