Bayraklı'da 1 Mayıs coşkusu

BAYRAKLI, İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce çalışanıyla bir araya geldi. Belediye bahçesinde toplanan belediye emekçileri, halaylar çekerek bayram coşkusunu yaşadı. Başkan Sandal, "Mücadelenin her aşamasında alanlarda kol kola olmaya devam edeceğiz. Ne kadar örgütlü mücadele edersek, karanlıktan aydınlığa o kadar hızlı çıkacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tüm çalışanlarıyla birlikte, omuz omuza kutladı. Başkan Serdar Sandal ve yüzlerce belediye çalışanı, belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte 1 Mayıs ve bayram coşkusunu yaşadı. Halaylar çekildi, marşlar söylendi, bayramlaşma töreni yapıldı. Başkan Sandal, sonrasında kortej eşliğinde CHP Bayraklı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Didem Gültekin ve partililerle bayramlaştı.

"Omuz omuza alanlarda olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Direnişin her aşamasında omuz omuza sahada olduk, olacağız. Ne kadar örgütlü mücadele edersek karanlıktan aydınlığa o kadar hızlı çıkacağız. Belediyesiyle, işçisiyle, örgütüyle, muhtarıyla, sıradan vatandaşıyla hep birlikte topyekun mücadele edeceğiz. Korkarak, çekinerek, pes ederek başarıya ulaşamayız. Kimsenin önünde eğilmeden, dimdik duracağız. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel