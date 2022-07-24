Bayraklı Belediyesinden sosyal destek seferberliği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, daha fazla kişiye ulaşmak için üç başvuru noktası daha oluşturdu. Belediye hizmet binalarının yanı sıra üç mahalledeki taziye evi ve semt merkezlerinde, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için talepler alınıp ihtiyaçlara yanıt veriliyor.

Bayraklı Belediyesi, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için başvuru noktası sayılarını artırdı. Sosyal desteklerden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, belediye hizmet binalarının yanı sıra üç yeni merkezde oluşturulan başvuru noktaları aracılığıyla da taleplerini iletmeye başladı. Nafiz Gürman Taziye evi, Onur ve Muhittin Erener mahallelerindeki semt merkezleri içinde 'Sosyal Yardım Başvuru Masaları' oluşturan belediye, başta gıda desteği olmak üzere kıyafet, kömür ve ev eşyası yardımlarıyla vatandaşların yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu merkezlere de giderek ihtiyaç duydukları konularla ilgili başvuru yapabiliyor, desteklere daha hızlı ulaşabiliyor.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek dedik ve bu düşüncemizden hiçbir zaman geri adım atmadık. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, ailelerimize daha hızlı ulaşabilmek için başvuru ofislerimizin sayısını artırdık. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağıyla Bayraklı'da iyiliği büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel