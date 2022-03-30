Bayraklı Belediyesinden istihdama destek

BAYRAKLI, İZMİR (İHA) - İşsizlikle mücadele için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu istihdam ofisi sayesinde yerel seçimlerden bu yana bin 247 kişiye iş imkanı sağladı.

Oluşturduğu hizmet noktası sayesinde, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevi gören Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, istihdama katkı sağlamayı ve iş arayan vatandaşların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Yürütülen proje çerçevesinde istihdam ofisine gelen vatandaşlar, firmalardan gelen talepler doğrultusunda, birebir ve toplu iş görüşmelerine davet ediliyor. Görüşmeleri olumlu geçen adaylar, mesleki deneyim ve iş kollarına göre firmalarda işbaşı yapıyor. Projeden yararlanmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisine CV vererek iş sahibi olma imkanından faydalanabiliyor.

Başkan Sandal: "İşsizlikle mücadele ediyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ülkemizin temel sorunlarının biri olan işsizlik konusunda Bayraklı'da üzerimize düşeni yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden bu yana işsizlikle mücadelemizi sürdürürken, ulaşabildiğimiz kadar iş arayan ilçe sakinimize ulaşmayı ve onları iş hayatına kazandırmayı amaçladık. Son 3 yılda bin 247 Bayraklılı vatandaşımızın, mesleki bilgi birikimlerine göre iş sahibi olmasına aracılık yaptık. İşsizliği insanların kaderi olmaktan çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - İZMİR