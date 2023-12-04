Bayraklı Belediyesi 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' Projesini Tanıttı

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Bayraklı Belediyesi 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' başlıklı Avrupa Birliği Projesi'nin tanıtımını yaptı. Tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu proje sadece bir adım değil; geleceğe yönelik umut dolu bir adım. Hep birlikte daha yaşanılabilir dünya için çalışmak için buradayız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Portekiz'in Portimao Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim' (TownTTGS-/155- 'BiomaterialKIT- Practical and Pedagogical Experiment) adlı Avrupa Birliği Projesi'nin tanıtım toplantısı Bayraklı Havuz Kafe'de gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve meclis üyeleriyle birlikte Portimao Belediyesi temsilcileri de katıldı.

"BU PROJE GELECEĞE YÖNELİK UMUTLU BİR ADIM"

Tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, şunları söyledi:

"Bugün burada Türkiye Avrupa Birliği arasında önemli bir köprü olan yeşil bir gelecek için gençleştirme hibe programı kapsamında gerçekleştireceğimiz heyecan verici bir projenin başlangıcını kutlamak için bir araya geldik. Bu önemli adımın bir parçası olarak sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu proje İzmir'in kalbi Bayraklı hedefi olarak çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapıp Avrupalı paydaşlarımızın artmasını sağlaması bakımından bizim için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu proje Portekiz Portimao Belediyesi'nin ana başvurucusu olduğu bir iş birliği projesidir. Aynı zamanda Bayraklı Belediyesi, Portekiz Isparta Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin de eşbaşkan olarak yer aldığı bir projesidir. Bu proje kültürler arası dayanışma ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Proje iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamayı hedefliyor. İklim değişikliğini azaltarak biotasarım modelini eğitim ve kentleşme bağlamında yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin temel hedeflerinden biri yerel aktörler, akademisyenler, eğitimciler arasında sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmek, 12-15 yaş arasındaki 200 öğrenci ve velisini bu projenin temel paydaşları olarak belirlemektir. Bu projede tasarruf sürecinde birlikte çalışacak, tüketim alışkanlıklarını gözlemleyeceğiz ve disiplinler arası fikirlerin ve deneyimlerin bir araya gelmesiyle bio malzemeleri tasarlayacağız. Bu proje sadece yerel değil, uluslararası bir boyuta da sahip. Portimao Belediyesi'yle birlikte çalışarak iklim uyum planlarının yazılmasında mentorluk yapacağız ve en iyi uygulama örneklerini paylaşacağız. Karşılıklı ziyaretlerimizin ardından kardeş şehir protokolü imzalayacağız ve projemizin çıktılarını en az 3 belediye ile paylaşarak deneyimlerimizi genişleteceğiz. Proje bitiminde sürdürülebilirliği sağlamak adına, kültürel ısınma ve iklim krizi farkındalığını arttırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Bu proje sadece bir adım değil; geleceğe yönelik umut dolu bir adım. Hep birlikte daha yaşanılabilir dünya için çalışmak için buradayız. Bu heyecan verici yolculukta, hep birlikte ilerleyeceğimizi bilmek benim için büyük bir onur. Katılımınız destekleriniz için hepinize teşekkür ederim, şimdi yeşil bir gelecek için hep birlikte hareket etme zamanı"

Sandal'ın konuşmasının ardından projeye dair sunumlar yapıldı. Ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Portimao Belediyesi yetkililerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini temsilen adalet terazisi hediye ederken, Portimao Belediyesi yetkilileri de Sandal'a, Portimaolu bir sanatçının ürettiği seramik tabloyu hediye etti.