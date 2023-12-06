Bayraklı Belediyesi Son 4,5 Yılda İlçeye 350 Bin Ton Asfalt Döktü

Bayraklı Belediyesi, yol yenileme, kaldırım ve kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürerek ilçeye 350 bin ton asfalt döktü. Başkan Serdar Sandal, Bayraklı'nın sadece kültür-sanatta, eğitimde, sporda, sağlıkta değil, fiziki yatırımlarda da örnek ilçe olduğunu belirtti.

Bayraklı'da yol yenileme, kaldırım ve kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda ilçe geneline 350 bin ton asfalt döktü, binlerce metre kare kilit parke ve bordür döşedi. Başkan Serdar Sandal, " İzmir'in kalbi Bayraklı, sadece kültür-sanatta, eğitimde, sporda, sağlıkta değil, fiziki yatırımlarda; yolları, parkları, meydanları, kavşakları ve sosyal tesisleriyle de örnek ilçe oldu" dedi.

İlçede yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve yenileme seferberliği çerçevesinde Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 4,5 yılda ilçenin cadde ve sokaklarına 350 bin ton asfalt serdi. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için zamanla eskiyen, bozulan yollarda yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON'un da destekleriyle, asfaltın yanı sıra yaya yolları ve tali araç yolları başta olmak üzere, ilçenin tüm sokaklarına 28 bin metrekare kilit parke döşedi.İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde, toplamda 15 bin metre bordür, 15 bin metre de çim bordürü uygulaması yapıldı. Bayraklı'yı güzelleştirmek ve geliştirmek adına, ilçenin her sokağında eşzamanlı yürütülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"BAYRAKLI'YI İZMİR'İN KALBİ YAPTIK"

Göreve geldiği günden bu güne ilçenin temel sorunlarına kalıcı çözümler üreten, bu kapsamda altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. 'Çözüm için buradayız' dedik ve geldiğimiz noktada pandemi, deprem, sel ve ekonomik krize rağmen hiçbir yatırımımızdan kaçınmadık. Ülkemizin yükselen değeri Bayraklı'yı İzmir'in kalbi yaptık. Sadece kültür-sanatta, eğitimde, sporda, sağlıkta değil, fiziki yatırımlarda; yolları, parkları, meydanları, kavşakları ve sosyal tesisleriyle de örnek ilçe olduk. Geleceğin modern Bayraklı'sı için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.