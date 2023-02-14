Bayraklı Belediyesi'nden deprem mağduru can dostlara mama desteği

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinden etkilenen can dostları unutmayan Bayraklı Belediyesi, yaşanan afet sonrası bölgede yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu çerçevede bir buçuk ton kedi ve köpek maması ile birlikte arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere onlarca malzemeyi deprem bölgesine gönderdi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, deprem felaketinden etkilenen hayvanları unutmadı. Belediye, afet bölgesine kedi ve köpekler için bir buçuk ton kuru mama, kedi yakalama kafesi, köpek tasmaları ve katlanabilir köpek kafesinin gönderildiğini bildirdi.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana bölgeye 69 bin giyim eşyası, 92 bin bebek bezi, 3 bin kutu mama, 42 bin gıda ürünü, 12 bin battaniye/ yorgan ve yüzbinlerce acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Ayrıca Hatay'a gönderilen donanımlı ambulans ve sağlık personelleri ile uzman zabıta ekipleri de arama kurtarma ve yardım dağıtımı faaliyetlerini sürdürüyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremden etkilenen tüm canlılara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Var gücümüzle bu yarayı da el birliğiyle sarıp, sıkıntıların üstesinden geleceğiz. İçimiz yanıyor ve acılarımızı paylaşırken umudumuzu da sürdürüyoruz. Her zaman deprem mağdurlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR