Bayraklı Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi'nden Yılbaşı Sergisi

Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, yılbaşına özel sergi açacak. El emeği göz nuru takı, ev aksesuarı ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar, Bayraklı'daki bir AVM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesinin üretici stantlarından faydalanan kadınlar, yılbaşına özel sergi açacak. 18 Aralık'ta Bayraklı'da yer alan bir AVM'de görücüye çıkacak el emeği göz nuru takı, ev aksesuarı ve hediyelik eşyaların yer alacağı stantlar, yılbaşına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi Kooperatifi, el emeği göz nuru ürünlerini beğeniye sunacak. Her yıl renkli ve hesaplı hediye seçenekleriyle büyük ilgi gören satış stantları, 18-31 Aralık tarihleri arasında Bayraklı'daki bir AVM'de ziyaret edilebilecek. Stantlarda yılbaşı temalı eşyalar başta olmak üzere takı, çanta, sabun, tablo, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler ile ev aksesuarları uygun fiyatlara satışa sunulacak.

Bayraklı'nın üreten kadınları, Başkan Serdar Sandal'ın talimatıyla baştan sona yenilenen 'Kadının Emek Dünyası' Sevgi Yolu ve Manavkuyu'daki stantlarında her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. 100'e yakın kişinin faydalandığı stantlarda ürettiklerini satma imkanı bulan kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. 7'den 70'e herkesin hediyelik eşya durağı olan satış alanları ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Stantlar, üreten kadınlara sosyal aktivite ve gelir, ziyaretçilere ise ekonomik bütçeli hediyelik ürün satın alma imkanı sunuyor. Stantlar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Herkesi bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadının Emek Dünyası stantlarımız, kadınların sosyal hayata, üretime ve ekonomiye daha fazla katılmasını sağlıyor. Baştan sona yeniledikten sonra sayılarını da artırdığımız stantlardan daha fazla kadının faydalanmasını sağladık. İlçemizdeki üreten, emekçi kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ve bu desteklerimiz her zaman sürecek. Bu kapsamda yılbaşı dolayısıyla açılacak stantlarda hem üreten kadınlara destek olmak hem de sevdiklerine el emeği göz nuru hediyeler almak isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR