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Bayraklı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarını Sürdürüyor

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Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, kırtasiye, ev eşyası yardımlarının yanı sıra kıyafet ve hijyen malzemesi desteğinde de bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, adreslere giderek hem ihtiyaçları tespit ediyor hem de temel gereksinimler noktasında vatandaşlara destek oluyor.

Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, kırtasiye, ev eşyası yardımlarının yanı sıra kıyafet ve hijyen malzemesi desteğinde de bulunarak yüzleri güldürmeye devam ediyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, adreslere giderek hem ihtiyaçları tespit ediyor hem de temel gereksinimler noktasında vatandaşlara destek oluyor.

Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle soğuk kış aylarında gıdadan, eşyaya, nakdi desteklerden yakacak ve kırtasiye malzemelerine kadar çalışmalarını artıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler üzerine adreslere giderek, ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve hijyen malzemesi ulaştırıyor.

Son bir haftada bin 150 haneyi ziyaret eden ekipler 250 kişiye kıyafet, 900 aileye de hijyen malzemesi dağıttı. Bayraklı Belediyesi'nin sosyal desteklerinin yıl boyunca devam edeceği, destek sağlanan hane sayısının 10 bine ulaşacağı belirtildi.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE BERABERİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kış aylarıyla birlikte hızlandırdığımız sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi her haneye girmeyi, her ailenin eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl binlerce yurttaşımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve karşılamaya devam edeceğiz. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve iyi günde de kötü günde de ailemizle beraberiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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