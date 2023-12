Bayraklı Belediyesi 4,5 Yılda 19 Bin 945 Sokak Hayvanına Sağlık ve Bakım Hizmeti Verdi

Kültürel ve sosyal çalışmalarıyla toplumun her kesimine hizmet üreten Bayraklı Belediyesi, can dostlara yönelik faaliyetleriyle de dikkat çekerek 4,5 yılda 19 bin 945 sokak hayvanına sağlık ve bakım hizmeti verdi.

Kültürel ve sosyal çalışmalarıyla toplumun her kesimine hizmet üreten Bayraklı Belediyesi, can dostlara yönelik faaliyetleriyle de dikkat çekerek 4,5 yılda 19 bin 945 sokak hayvanına sağlık ve bakım hizmeti verdi. Başkan Serdar Sandal, "Hayatı can dostlarla birlikte paylaşıyoruz. Bu nedenle sokak hayvanlarına sahip çıkıyor ve yaşam haklarını koruyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetleriyle örnek olmaya devam ediyor. Yerinde ya da klinikte uygulanan; tedavi, aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemleriyle can dostlar yalnız bırakılmıyor. Sokak hayvanlarına poliklinik, rehabilitasyon, beslenme, barınma gibi temel konularda aralıksız çalışmalarını sürdüren belediye, bu kapsamda son 4,5 yılda vatandaşlardan gelen 19 bin 601 talebi değerlendirdi ve bakıma muhtaç 19 bin 945 sokak hayvanı tedavi edildi. Bu süreçte 4 bin 724 kuduz aşısı yapılırken, 4 bin 837 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı. 306 can dost ise sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Ekipler, ilçenin 70 noktasına da su ve mama bıraktı, onlarca yeni kedi yuvası yapıldı.

Doğançay'ın ardından ikinci Veteriner Hizmetleri Birimi'ni Mansuroğlu Mahallesi'nde tamamlayıp, hizmete açan Bayraklı Belediyesi, binaya 'Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi' ismini verdi. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ikinci birimi olarak hizmet veren merkez, rehabilitasyon, yoğun bakım, kan sayımı, ozon tedavisi, ultrason, kan ve dışkı parazitleri tanı ve tedavisi gibi işlemleri üstleniyor. Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt veren merkez, vatandaşlardan da tam not alıyor.

Toplum bilinci önemli

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın destekleri de çok önemli. Özellikle kış aylarında yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımıza toplum olarak sahip çıkmalıyız. Bayraklı Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Her alanda olduğu gibi, sağlıkta da eksiksiz bakım ve tedavi hizmetimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR