Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "Dayanışmamız Hiç Bozulmasın"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Dernek yöneticileri, cami cemaati ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sandal, "Birliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan'da, vatandaşlarımızla soframızı paylaştık. Camilerimizin ve tüm ibadethanelerimizin fiziki durumlarının iyileştirilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca ilçenin birçok mahallesindeki iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkan Serdar Sandal, Nafiz Gürman Mahallesi'nde Bilal-i Habeşi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Cami bahçesinde kurulan sofrada bir araya gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Dernek yönetiminden, caminin eksiklerini ve talepleri dinleyen Başkan Sandal, camilere ve tüm ibadethanelere imkanlar doğrultusunda destek verdiklerini, bundan sonra da çalışmaların süreceğini dile getirdi.

"DAYANIŞMAMIZ HİÇ BOZULMASIN"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yurttaşlarımızla birlikte her gün farklı bir mahallemizde iftar sofrasında buluşuyoruz. Hem lokmamızı paylaşıyoruz hem de ilçemiz ve hizmetlerimiz üzerine sohbet ediyoruz. Bugün Bilal-i Habeşi Camisi'ndeydik. Birlikteliğimizin ve dayanışmamız hiç bozulmamasını temenni ediyorum" dedi.