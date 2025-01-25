Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken binadan saatler sonra bir güzel haber daha

Enkazdan saatler sonra bir güzel haber daha
Konya'da çöken binadan iki kişinin kurtarılma anları kamerada

Enkaz altındaki şahsın AFAD görevlisine ilk sözü dikkat çekti
Konya'da çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından yangın tüpünün fiyatı fırladı

Facianın ardından utandıran hareket! Yüzde 100 zam yaptılar

Baykar'ın İnşa Ettiği Deprem Konutları Ailelere Sıcak Yuva Oldu

Baykar'ın İnşa Ettiği Deprem Konutları Ailelere Sıcak Yuva Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konut, depremzede aileler için sıcak bir yuva haline geldi. Emine Adaş, yeni evinde asrın felaketinin yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutları afetzede ailelere sıcak yuva oldu. Asrın felaketinin yıl dönümünü sıcak yuvasında karşılayacak Emine Adaş, "Geçen yıl 6 Şubat'ta konteynerdeydik ama bu yıl yeni evimizdeyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlar da devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalar sonucu Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmiş ve aileler yeni sıcak yuvalarına taşınmaya başlamıştı. Evinin anahtarını teslim alan Emine Adaş, asrın felaketi olan 6 Şubat'ın yıl dönümünü sıcak yuvasında karşılamanın mutluluğunu dile getirdi. Enkazdan 10 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarılan Adaş, Baykar konutlarında kendini güvende hissettiğini söyledi.

"6 Şubat depreminde ailemle birlikte 10 saat enkazın altında kaldık"

Depremde 10 saat sonra enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Emine Adaş, "6 Şubat depreminde ailemle birlikte 10 saat enkazın altında kaldık. Görümcem ve 2 çocukları vefat etti. Ben enkazdan kurtarıldıktan sonra 3 ay yatalak kaldım. Annemlerde kaldım ve 3 ay annem bana baktı. Çadırda kaldım sonra konteyner çıktı. Konteynerde kalmaya başladık bir buçuk yıl sonra Baykar konutlarından bize ev çıktı. Rabbime çok şükür evimize kavuştuk. Bayraktar konutlarında yaşıyoruz. Onlardan Allah razı olsun ve Allah hepsini gönlüne göre versin" dedi.

"Bu yıl 6 Şubat'ta yeni evimizde sıcacık yuvamızda karşılayacağız, artık eskisi gibi korkmayacağız"

Baykar tarafından inşa edilen konutların kendilerine güven verdiğini ifade eden Emine Adaş, "Ev güzel zaten eşyalarım çoğu enkazda kalmıştı. O yüzden yeni eşyalar aldık. Evimiz 3+1 odalarımız var. İki çocuk odası, bir yatak ve bir de oturma odası var. Yeni evimizden memnunuz. Bu evde 4 aydır yaşıyoruz. Rabbim konteynır ve çadırlarda yaşayan insanlara yeni evler nasip etsin. Geçen yıl 6 Şubat'ta konteynerdeydik ama bu yıl yeni evimizdeyiz. Bu yıl 6 Şubat'ta yeni evimizde sıcacık yuvamızda karşılayacağız, artık eskisi gibi korkmayacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi!
img

O iş yerlerini hemen şikayet edin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

Giderken söyledikleri de çok konuşulur
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.