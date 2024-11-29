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Baykar'ın Deprem Konutları Depremzedelerden Tam Not Aldı

Baykar'ın Deprem Konutları Depremzedelerden Tam Not Aldı
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Baykar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da inşa ettiği konutları vatandaşlara teslim etti. Depremzedeler, konutların sağlam ve güvenilir olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları vatandaşlardan tam not aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi. Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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