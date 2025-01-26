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Baykar'ın Adıyaman'daki Deprem Konutları Büyük Beğeni Topladı

Baykar'ın Adıyaman'daki Deprem Konutları Büyük Beğeni Topladı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Baykar tarafından inşa edilen konutlar, Adıyaman'da depremzedeler tarafından beğenildi. Konutlarda güvenli ve sağlam bir yaşam sağlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından Baykar'ın Adıyaman'da inşa ettirdiği deprem konutları vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 konut inşasını tamamlayarak depremzedelere teslim etmişti. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 349 konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Evlerine yerleşen depremzedelerden Baykar'a teşekkür

Evlerine yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi. Zaman zaman olan artçı depremleri hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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