Baykar ile Azerbaycan arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Baykar ile Azerbaycan arasında ortak insansız hava aracı sistemleri üretiminin yapabilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

Baykar ile Azerbaycan arasında ortak insansız hava aracı sistemleri üretiminin yapabilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığının ortak olarak insansız hava aracı sistemleri üretiminin yapabilmesi için iyi niyet protokolü imzaladı. Törene, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov da katıldı. - İSTANBUL