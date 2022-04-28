Bayırköy'da 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu - Haberler

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Bayırköy'da 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayırköy'da 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu

Bayırköy'de düzenlenen iftar programında yaklaşık 2 bin kişiyle aynı sofrayı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Yaman birlik ve beraberlik mesajları verdi.

BİLECİK (İHA) - Bayırköy'de düzenlenen iftar programında yaklaşık 2 bin kişiyle aynı sofrayı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Yaman birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde 2 bin kişilik iftar programı organize edildi. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın öncülüğünde gerçekleştirilen programa, halk yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının manevi iklimini düzenlediği programlarla tüm beldede yaşatan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2 buçuk senenin ardından Bayırköy halkı ile iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Başkan Yaman, "Salgının gölgesinde geçen 2 buçuk yılın ardından kalabalık bir iftar sofrasında oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Bizleri bu nimete eriştiren Allah'a şükürler olsun. Duamız odur ki kardeşliğin, dostluğun ve İslami değerlerin pekişmesini amaçlayan, Ramazan'ın rahmetiyle, Rabbimizin affına da mazhar olmuşuzdur. Soframıza teşrif eden, katılan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Haberler

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