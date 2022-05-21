Bayılarak yerde fenalaşan gence ilk müdahale rektörden - Haberler

Bayılarak yerde fenalaşan gence ilk müdahale rektörden

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen etkinlik sonrası sıcak havanında etkisiyle bayılarak yere düşen ve fenalaşan gence, sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi rektör yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Türk Yıldızları gösterisi sonrasında dağılımların gerçekleştiği sırada bir kişi bayılarak yere düştü.

Yerde fenalaşan genci gören, aynı zamanda doktor olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaparak gencin dilinin boğazına kaçmamasını sağladı. Daha sonra kolonyayla gencin yüzünü silip baş kısmının yere düşmemesi sağlayan rektör, 112 ekipleri gelince hastayı onlara teslim etti.

Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.