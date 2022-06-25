Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret - Haberler

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Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Baydilli'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir dizi ziyaretler için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir dizi ziyaretler için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Başkan Baydilli KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Karaköprü'ye davet etti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir dizi ziyaretler için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Baydilli ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Şanlıurfa ve Karaköprü'nün selamlarını iletirken, son günlerde Kuzey Kıbrıs'ta meydana gelen orman yangınları için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baydilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Şanlıurfa'yı ve Karaköprü'yü gezip görmesi için davet ederken, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bu daveti memnuniyetle karşıladı.

Baydilli misafirperverlikleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür ederken ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çekindiler. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ersin Tatar Kıbrıs Tatar Yerel Haberler

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