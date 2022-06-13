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Bayburtlu şehit aileleri ve gaziler Çanakkale gezisi için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayburtlu şehit aileleri ve gaziler Çanakkale gezisi için yola çıktı

Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi. Milli birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen geziye katılacak kafile Çanakkale'ye doğru hareket etti.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen gezi bir hafta sürecek.

Kafile, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephesinde destanlaşan kahramanlıklara imza atan Türk ordusunun hatırasını yad edecek. Yüz yıl önce vatan toprağını geçilmez kılan şühedanın kabirleri Bayburtlu şehit aileleri ve gazilerce ziyaret edilecek.

Kafilenin hareketi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Müdür Yardımcısı Senem Daştan Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti. Gümrükçü ile Daştan, Vali Epcim'e bilgi verdi.

Projenin milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi noktasında önemli olduğunu ifade eden Vali Epcim, şehit aileleri ve gazileri şüheda ile buluşturması bakımından da ayrı bir anlamı olduğuna değindi.

Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Vali Epcim, kafileye hayırlı yolculuklar diledi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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