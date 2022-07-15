Bayburtlu gençler Samsun'da 15 Temmuz mesajı verdi: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uyguladığı "AnadoluyuzBİZ" projesi kapsamında Bayburt'tan Samsun'a gelen gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü andı.

Bayburtlu gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte ilk olarak Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı '1071'den 15 Temmuza Destanlar Müzesi'ni gezdi. Müdür Dereci ve Bayburtlu gençler daha sonra İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy ve Asri mezarlıklarında şehitliklerini ziyaret eden gençler burada dualar etti, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

"Hain oyunlarına dur dedik"

Gençlik Spor İl müdürü Feyzullah Dereci de, "Bugün karanlık darbe girişiminin 6'ncı yılı. Milletimiz, üzerine oynanan hain oyunlara 6 yıl önce bugün bir kez daha dur dedi. Geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte biz de şehitlerimizi andık, müzemizi ziyaret ederek kara günü bir kez daha hatırladık" dedi - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel