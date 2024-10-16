Bayburtlu Ev Hanımı Tarhunlu Tarhana ile Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor

Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayla birleştirerek, 'tarhunlu tarhana' yapıp, satmaya başladı. Ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ev yemekleri yapıp satan, Makili'nin tarhunlu tarhanası yiyenlerden tam not alırken Makili, "Evde ne yapabilirim" diyerek bir hevesle başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Bayburt'un önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biri olan coğrafi işaret tescilli tarhunundan sade, tarhunlu ve keçi yoğurtlu tarhana yapan ev hanımı Makili, işe yoğurt mayalayarak başlıyor. Daha sonra mayaladığı yoğurdu bir tülbent yardımıyla süzen Makili, tarhananın olmazsa olmazlarından süzme yoğurdu hazır hale getiriyor. Köylerde organik yetişen sebzeleri tarhana yapımında tercih eden Makili, sebzeleri de işlemden geçirdikten sonra, hazırladığı süzme yoğurdu tarhunla birleştiriyor. Elde ettiği karışımın kıvam alması için un ekleyen Makili, 21 gün boyunca sebze, yoğurt, tarhun ve un karışımını fermente olana kadar sabah akşam her gün yoğuruyor.

Bayburt'u tanıtmak amacıyla tarhunlu tarhana yapmayı tercih etti

3 yıldır tarhunlu tarhana başta olmak üzere birçok ev yemeğini yapıp satan ve işi ticarete döken ev hanımı Makili, Bayburt tarhununu dünyaya tanıtma amacıyla bu yola çıktığını söyledi. Tarhunlu tarhanasının herkes tarafından çok beğenildiğini aktaran Makili, "Tarhana işine ilk önce evde çocuklarıma yaparak başladım. Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk. Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim. Bayburt'umuz küçük ama gerçekten her şehirde, her ülkede Bayburtlu var. Bayburt'umuzu bu şekilde tanıtmak istedim ve tarhunlu tarhana çok sevildi, çok beğenildi. 3 çeşit tarhana yapıyorum; tarhunlu tarhana, sade tarhana ve keçi yoğurtlu, keçi sütünden. Kendim keçi sütü alıp, mayalıyorum. Süzdürdükten sonra malzemeye katıp, harmanlıyorum. 21 gün boyunca sabah akşam fermante olana kadar bekliyorum sonra kurutup, müşterilerime veriyorum" dedi.

"Boş durmaktansa çalışıyorum. Hamurla uğraşmak bana iyi geliyor"

Sosyal medyanın da yardımıyla daha büyük kitlelere ulaşarak, tarhun otunu tanıtmaya devam eden Makili, "Sosyal medyada satışlarınız nasıl, talep çok yoğun mu? sorusuna, "Evet talep bir hayli fazla. Sadece tarhana değil kemik suyu, baklava, börek de yapıyorum. İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu. Malum hastalıklar aldı başını gidiyor, insanlar ilikli kemik suyuna çok yoğun ilgi gösteriyor. Elimden geldiği kadar çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımı büyüttüm, 2 tane torunum var. Boş durmaktansa çalışıyorum. Çalışmak, hamurla uğraşmak çok iyi geliyor" yanıtını verdi.

Bir hevesle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Özellikle Eylül-Ekim aylarında çok fazla sipariş aldığını, çoğu kez de siparişlere yetişemediğini belirten Makili, "Bu dönemlerde siparişlere yetişemediğim oluyor. Eylül-Ekim gibi bayağı yoğun oluyor. Parasından ziyade Bayburt'umuza böyle bir katkıda bulunduysam çok mutlu oldum" diyerek konuştu. - BAYBURT