Bayburt Valisi'nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Kentteki basın mensuplarının gününü kutlayan Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görev icra eden basın mensuplarımızın bu özel günü içtenlikle kutluyorum. Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan siz basın emekçilerimizin, bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.

Gelişen dijital teknoloji ile birlikte bilgi kirliliğine mahal vermeden, teknolojik imkanlardan da faydalanan basınımız; doğru ve hızlı bilgi paylaşımıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olarak, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine nitelikli bir şekilde katkı sağlamaktadır.

İlimizde toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayan, Bayburt'umuzun yüksek değerlerine hassasiyet göstererek yürüttüğünüz hizmetlerinizi takdir ediyor, valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda bizlere destek veren ilimizin güzide basınına bu değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Bu duygularla, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak, halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan değerli basın mensuplarımızın, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, tüm bahsin çalışanlarımıza sağlık, başarı ve huzur dolu bir meslek hayatı temenni ediyorum." - BAYBURT