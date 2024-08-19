Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret etti
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve asker anılarını dinledi. Vali Eldivan, Gazi Çelebi'ye çiçek takdim ederek sağlıklı ömürler diledi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret etti.
Gazi Hikmet Çelebi ve ailesiyle yakından ilgilenen, Çelebi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Eldivan, ziyarette Çelebi'nin o günlere ait asker anılarını dinledi. Gazi Çelebi'ye çiçek takdim eden Vali Eldivan, vatan uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen Çelebi'ye sağlıklı ömürler diledi. - BAYBURT