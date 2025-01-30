Bayburt Valisi Eldivan, Yeni Trafik Denetleme Binasında İncelemelerde Bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün yeni binasında incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'ta vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalışan emniyet teşkilatının yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle tüm personele teşekkür etti. - BAYBURT