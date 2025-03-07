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Bayburt Valisi Eldivan, Trafik Ekipleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Bayburt Valisi Eldivan, Trafik Ekipleriyle İftar Yemeğinde Buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında trafik ekipleriyle bir araya geldi. Vali, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarına teşekkür ederek, Ramazan ayının huzur getirmesini diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında, trafik ekipleriyle bir araya geldi.

İftarını emniyet personelleriyle yapan Vali Eldivan, yemek öncesi bir konuşma yaparak, "Gecesini gündüzüne katarak görev yapan güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları takdire şayandır. Kendilerine üstün gayretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu mübarek ayın, milletimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. Duanın edilmesiyle beraber tutulan oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Vali Eldivan, trafik polisleriyle bir süre sohbet etti.

Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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