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Bayburt Valisi Eldivan, Polis Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi Eldivan, Polis Adaylarıyla Bir Araya Geldi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek polis adaylarıyla öğle yemeği yiyip eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Vali Eldivan, güvenlik güçlerinin toplum huzurundaki rolüne değinerek, mesleğe duyulan inanç ve saygının önemini vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek polis adaylarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ziyareti sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Eldivan, Mesleki Eğitim Merkezi yetkililerinden eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğle yemeğinin ardından polis adaylarıyla sohbet eden Vali Eldivan, güvenlik güçlerinin toplum huzurundaki rolüne dikkat çekerek, mesleğe duyulan inanç, heyecan ve saygının önemini vurguladı.

Polis adaylarına hitaben konuşan Vali Eldivan, "Sizlerden beklentimiz, devletin sizlere emanet ettiği üniformayı hukukun üstünlüğü çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir şekilde taşımanız ve devletin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza göstermenizdir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Eğitim hayatınızda ve mezuniyet sonrası meslek yaşamınızda başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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