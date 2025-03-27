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Bayburt Valisi Eldivan, Mehmetçiklerle Sahurda Buluştu

Bayburt Valisi Eldivan, Mehmetçiklerle Sahurda Buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, askerlerle sahur yaparak hasretlerine ortak oldu. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçilere başarılar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mehmetçikle sahurda bir araya geldi.

Vali Eldivan, beraber sahur yaptığı askerlerden birinin ailesiyle görüntülü görüşme yaparak hasretlerine ortak oldu.

Vali Eldivan jandarma personellerinin Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Ayrıca vatan nöbeti tutan tüm Mehmetçiğe sağlık ve esenlikler temennisinde bulundu.

Vali Eldivan'a İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Müftüsü Bayram Danacı'da eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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