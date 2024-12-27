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Bayburt Valisi Eldivan Kamu Kurumlarını Denetledi

Bayburt Valisi Eldivan Kamu Kurumlarını Denetledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tapu Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Vali Eldivan, resmi işlemlerde yeni kimlik kartlarının geçerli olacağını hatırlatarak, eski kimlik kartına sahip olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yeni kimlik kartlarını temin etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tapu Müdürlüğünde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Vali Eldivan, kurum denetimleri kapsamında ilgili amirlerinden bilgi alarak, kamu kurum ve kuruluşların vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerin hızlı, verimli ve en etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için azami hassasiyet gösterilmesini istedi.

Vatandaşlara, birçok resmi işlemde 1 Ocak itibariyle yalınızca yeni kimlik kartlarının geçerli olacağını hatırlatan Vali Eldivan, eski kimlik kartlarına sahip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yeni kimlik katlarını temin etmeleri ricasında bulundu.

Kurumlarda karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, personellere kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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