Bayburt Valisi Eldivan, Hayvanları Koruma Toplantısına Katıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 51 il valisinin katıldığı toplantıda hayvanları koruma kanunu çerçevesindeki projeleri değerlendirdi.
Bayburt Valisi Mmustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile 51 il Valisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ile birlikte katıldı.
Toplantıda, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında yürütülen faaliyetler, alınması gereken tedbirler ve hayata geçirilecek projeler ele alınarak değerlendirildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel