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Bayburt Valisi Eldivan, Güvenlik Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Eldivan, Güvenlik Toplantısına Katıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında yapılan toplantıya video konferans ile katıldı. Toplantıda güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilin Valisi ve güvenlik bürokrasisi ile toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik ve asayiş ile ilgili hususların temel gündem maddeleri olarak ele alındığı toplantıya Bayburt'tan video konferans yoluyla Vali Mustafa Eldivan ile birlikte İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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