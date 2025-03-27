Bayburt Valisi Eldivan'dan İl Özel İdaresi Ekiplerine Teşekkür

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan İl Özel İdaresi personelleriyle iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Eldivan, mahalli hizmetler kapsamında köylerde yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, özellikle zorlu kış şartlarında karla mücadelede fedakarca görev yapan İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir etti ve tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.

Vali Eldivan'a, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da eşlik etti. - BAYBURT