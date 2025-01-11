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Bayburt Valisi Eldivan'dan İdareciler Günü Kutlaması

Bayburt Valisi Eldivan'dan İdareciler Günü Kutlaması
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla bir araya gelerek, kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla yemek programında bir araya geldi.

Vali Eldivan, ilde yürütülen kamu hizmetleri kapsamında mülki idare amirlerinin üzerlerine düşen görevlerin önemli olduğunu belirterek, "Bayburtlu hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, Vali Yardımcılarımız ve Kaymakamlarımızın '10 Ocak İdareciler Günü'nü gönülden tebrik ederim" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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