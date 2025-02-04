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Bayburt Valisi Eldivan'dan Esnaf Ziyareti

Bayburt Valisi Eldivan'dan Esnaf Ziyareti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ozulu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve hayırlı kazançlar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ozulu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Çarşı esnafıyla, zanaatkarlarla bir araya gelen Vali Eldivan, esnaf vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Bakır, ayakkabı, terzi dükkanlarının sahiplerine ve çayevi işletmecilerine ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan, esnaflara hayırlı, bereketli kazançlar temennisinde bulunarak, işlerinde kolaylıklar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten esnaf ise ilgi ve alakasından ötürü Vali Eldivan'a teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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