Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler

Bayburt Valisi Eldivan'dan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Bayburt Valisi Eldivan'dan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellerle bir araya gelerek onların gününü kutladı ve toplumdaki önemine dikkat çekti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Valilikte görev yapan kadın personellerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Kadınların toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapan Vali Eldivan, emekleri ve özverili çalışmaları için tüm kadın çalışanlara teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Paylaşımına yorum yağdı: 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı
img

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir
img

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Trump bu kez İran'ı tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu

Adanalı versiyonunu gören Ronaldo'nun tepkisi olay oldu
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.