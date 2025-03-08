Bayburt Valisi Eldivan'dan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellerle bir araya gelerek onların gününü kutladı ve toplumdaki önemine dikkat çekti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Valilikte görev yapan kadın personellerle bir araya gelerek günlerini kutladı.
Kadınların toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapan Vali Eldivan, emekleri ve özverili çalışmaları için tüm kadın çalışanlara teşekkür etti. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel