Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında Yükseköğretim Güvenliği ve Öğrenci Yurtları Değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve Öğrenci Yurtlan Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yurt hizmetleri, güvenlik ve ulaşım konularının değerlendirildiği toplantıda ilgili kurum amirlerinden yurtlara ilişkin detaylı bilgiler alan Vali Eldivan, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli çalışmaların titizlikle yapılması gerektiğini belirtti.

Vali Eldivan, yurtlarda öğrenci memnuniyetinin ön planda tutulmasını, gençlerin makul taleplerinin yerine getirilmesini, ders çalışma ortamlarının en iyi şekilde planlanması hususunu ilgili yurt müdürlerinden isteyerek, çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT