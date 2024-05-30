Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Vali Eldivan, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra eşsiz doğal güzelliklerini de içinde barındıran Doğa Karadeniz'in incisi Bayburt'un özellikle tarihi ve kültürel değerlerinin en iyi şekilde tanıtarak, turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini belirti. Bayburt'un ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, ilin tanıtımına yönelik bu faaliyetlere ağırlık verildiğini ifade etti.

Toplantı, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerinin sunumunun ardından sona erdi. - BAYBURT