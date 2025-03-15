Bayburt Valisi Eldivan, Aile Ziyaretlerinde Bulundu
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şingah ve Gençosman Mahallelerinde ikamet eden Araslı ve Çalhanoğlu ailelerini ziyaret etti. Ailelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Vali, sık aralıklarla bu tür ziyaretler gerçekleştirdi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şingah Mahallesinde ikamet eden Araslı ailesini ve Gençosman Mahallesinde ikamet eden Çalhanoğlu ailesini hanelerinde ziyaret etti.
Vali Eldivan, sık aralıklarla gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında aile fertleriyle yakından ilgilenerek ihtiyaç ve özel taleplerini dinledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel