Bayburt Valisi Eldivan, Aile Ziyaretlerinde Bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şingah Mahallesinde ikamet eden Araslı ailesini ve Gençosman Mahallesinde ikamet eden Çalhanoğlu ailesini hanelerinde ziyaret etti.

Vali Eldivan, sık aralıklarla gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında aile fertleriyle yakından ilgilenerek ihtiyaç ve özel taleplerini dinledi. - BAYBURT