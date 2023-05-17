Bayburt Üniversitesi, Kosova'da düzenlenen uluslararası fuarda

Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Universum College'in ev sahipliği yaptığı ve Avrupa'nın 18 ülkesindeki 41 üniversiteden 71 akademisyenin katıldığı 4. Uluslararası Personel Haftası (International Staff Week) çerçevesinde düzenlenen fuara katılan Bayburt Üniversitesi, lise ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu.

Bayburt Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür ve Dr. Öğr. Üyesi Savaş Keskin'in Erasmus KA171 programı dahilinde katıldıkları Personel Haftası, açılış sunumları, çalıştay ve tanıtım fuarıyla birçok etkinliğe sahne oldu. Açılış oturumunda katılımcı üniversitelerle birlikte sunumu yapılan Bayburt Üniversitesi, sportif, proje odaklı ve sosyal başarılarıyla dikkatleri çekti. Açılış oturumu sonrasında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in plaket ve yöresel ehram dokuma şal hediyeleri Universum College Rektörü Prof. Shqipe Gerguri-Rashiti'ye takdim edildi. Hediyelerden ve iki üniversite arasındaki diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gerguri-Rashiti, Bayburt Üniversitesiyle kurmak istedikleri iş birliklerini kısa zamanda hayata geçirmeyi dilediklerini sözlerine ekledi.

Açılış oturumu sonunda gerçekleşen çalıştayda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine atölye çalışmaları tertiplenirken, fuar temsilcileri birçok sorunun çözümüne öneri olarak Bayburt Üniversitesinin geliştirmekte olduğu entegre kalite ve sistem yaklaşımlarını paylaştı.

Haftanın son iki gününde Priştine ve Ferizaj şehirlerindeki kampüslerde düzenlenen fuara katılan temsilcilerin açtığı stantlar, Kosovalı öğrencilerin büyük ilgisiyle dolup taştı. Türkiye'ye özel bir ilgi duyan öğrenciler, kültürel diplomasi ve televizyon dizileri aracılığıyla öğrendikleri Türkçe kelimelerle bolca sevgi sözcüğü sarf ederken, stantta yer alan tanıtım ve promosyon ürünleri kısa sürede tükendi. Bayburt Üniversitesindeki bölüm ve programlar, Bayburt ve sosyal yaşam imkanları hakkında bolca sorular soran öğrenciler, Bayburt Üniversitesini yakın takibe alacaklarını söylediler.

Universum College televizyonuna fuar hakkında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür, "Kosova ile Türkiye arasında tarihsel köklere kadar uzanan güçlü ilişki bizleri kültürel olarak yakınlaştırıyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası, Türkiye'nin gönül köprüleri kurduğu ülkelerin üniversitelerini merkeze alıyor. Kosova bu yönüyle daha fazla kültürel paylaşım içinde olmak istediğimiz özel bir ülke. Bayburt ile Universum College'de eğitim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin standımıza gösterdikleri yoğun ilginin, tercih dönemlerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Karşılıklı öğrenci değişimleriyle iki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel paydaşlığı büyütmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki buluşmanın Bayburt'ta olmasını ümit ediyoruz." dedi. - BAYBURT